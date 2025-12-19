Con Commvault Cloud Unity la resilienza enterprise entra in una nuova era

Commvault, azienda di riferimento nelle soluzioni di cyber resilienza e protezione dei dati per le imprese che utilizzano il cloud ibrido, ha presentato la piattaforma Commvault Cloud Unity, una delle release più significative nella storia dell’azienda. Infatti, potenziata dall’AI, questa versione di Commvault Cloud unifica sicurezza dei dati, cyber recovery e resilienza delle identità in ambienti cloud, SaaS, on-premise e ibridi.

Oggi i team di sicurezza e IT si trovano ad affrontare tre sfide distinte:

L’AI dà luogo a volumi esponenziali di dati distribuiti che introducono numerosi vettori di minaccia sfruttabili da parte dei malintenzionati.

Per mettere in sicurezza, proteggere, gestire e ripristinare i dati, le aziende utilizzano prodotti puntuali che non sono stati progettati per operare di concerto.

Non esiste un approccio unico: le imprese operano in ambienti on-premise, cloud e ibridi e devono garantire la resilienza per tutti.

Commvault Cloud Unity è la risposta di Commvault a queste sfide

“Le aziende sono chiamate ad affrontare una tempesta perfetta: minacce informatiche continue amplificate dall’AI, attacchi ai sistemi di identità e sfide di ripristino che hanno un impatto su ricavi e reputazione,” spiega Pranay Ahlawat, Chief Technology and AI Officer di Commvault. “Commvault ha fatto tesoro delle proprie competenze di ingegnerizzazione per creare una piattaforma trasformativa che non solo unifica la resilienza tra discipline e ambienti, ma può anche aiutare i clienti a ottenere solidi risultati di business.”

Sicurezza dei dati, cyber recovery e resilienza delle identità

Unendo queste discipline su un’unica piattaforma, i clienti hanno accesso a un set di soluzioni leader di settore in grado di operare senza soluzione di continuità tra le opzioni di implementazione scelte.

Sicurezza dei dati: Le funzionalità di sicurezza dei dati integrate nella piattaforma includono scoperta, classificazione e raccomandazione di policy di protezione abilitate dall’AI, insieme alla governance di accesso a dati e AI, al monitoraggio e all’applicazione attivi. Il robusto set di funzionalità di sicurezza dei dati di Commvault Cloud sarà ulteriormente potenziato dalla recente acquisizione di Satori Cyber.

Cyber Recovery: I clienti hanno accesso a funzionalità trasformative abilitate dall’AI che favoriscono processi di ripristino più rapidi e completi. Ad esempio, in caso di attacco informatico, i team IT e di sicurezza possono fare affidamento sulla nuova offerta Synthetic Recovery per rimuovere con precisione chirurgica i dati compromessi.

Resilienza delle identità: Commvault sta espandendo la sua offerta di Identity Resilience end-to-end progettata per rilevare, verificare e neutralizzare minacce difficili da individuare nei sistemi di identità come Active Directory.

“Il settore ha già visto tentativi di integrazione delle diverse piattaforme”, commenta Jo Peterson, VP Cloud and Security di Cleartech Research. “Ma Commvault è la prima azienda ad affrontare il tema in un modo che farà progredire davvero la resilienza enterprise a livello globale.”

I vantaggi estesi offerti dalla piattaforma Commvault Cloud Unity

Protezione unificata per workload, cloud e location: Centralizzando la protezione e la recuperabilità, le organizzazioni possono ridurre i tempi di inattività e aumentare la disponibilità di dati affidabili per operare nell’era dell’AI.

Governance unificata tra operazioni separate: Tradizionalmente, i team di sicurezza, identità e ripristino applicano strumenti separati a operazioni non collegate tra loro. Con il rilascio della piattaforma Unity, Commvault rivoluziona questo approccio, unificando il monitoraggio delle policy di accesso e dei dati, l’applicazione e il rilevamento delle minacce per guidare un’azione rapida e un ripristino pulito.

Intelligence unificata tra sistemi distinti: Combinare intelligence sulla sicurezza dei dati, pattern di identità e accesso, e analisi del ripristino su un’unica piattaforma ha un grande valore. Il risultato è un’azione abilitata dall’AI progettata per ottimizzare la resilienza.

“La sicurezza dei dati è il fondamento su cui si basano i sistemi di infrastruttura IT mission-critical,” afferma Allen Downs, Security & Resiliency Vice President di Kyndryl. “Rafforzando la resilienza cyber e il ripristino per i servizi essenziali, le aziende possono prepararsi meglio ad anticipare, proteggersi, resistere e riprendersi da eventi potenzialmente dirompenti. Oggi, la resilienza è un imperativo.”