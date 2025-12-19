Fortinet accelera l’AI Factory con NVIDIA

Fortinet, specialista globale nella cybersecurity che promuove la convergenza tra networking e sicurezza, annuncia una soluzione integrata basata su FortiGate VM, il firewall cloud virtuale di Fortinet che lavora direttamente sulla DPU (Data Processing Unit) NVIDIA BlueField-3. Questa integrazione integra il networking e porta l’accelerazione dell’infrastruttura isolata nell’AI Factory, consentendo alle funzioni di sicurezza di base di funzionare su BlueField anziché sull’host. Spostando la protezione nell’infrastruttura del data center stesso, la soluzione aiuta le aziende a proteggere i cloud privati ad alte prestazioni e gli ambienti AI – senza rallentare i carichi di lavoro critici.

John Whittle, Chief Operating Officer di Fortinet spiega:

“Con la modernizzazione dei data center aziendali a supporto dell’AI, cloud privati e applicazioni edge richiedono un throughput molto più elevato rispetto ai carichi di lavoro tradizionali. L’integrazione di FortiGate VM su BlueField-3 DPU offre ai clienti un modo pratico per allineare la sicurezza a queste nuove esigenze di performance. Spostando i controlli di firewall, segmentazione e zero-trust sulla DPU, aiutiamo le organizzazioni a migliorare l’isolamento, ridurre la latenza e semplificare l’applicazione coerente delle policy in tutti i loro ambienti”.

Kevin Deierling, Senior Vice President of Networking di NVIDIA afferma:

“Le AI Factory necessitano di un nuovo tipo di infrastruttura più sicura e veloce. Eseguendo FortiGate VM direttamente sulle DPU NVIDIA BlueField-3, stiamo ampliando il modello di servizi con offload dell’infrastruttura per incorporare una sicurezza avanzata. Questa collaborazione permette alle aziende di implementare firewall, segmentazione e politiche zero-trust a velocità di linea, senza influire sui carichi di lavoro della GPU. Insieme a Fortinet, stiamo fornendo la struttura sicura e ad alte prestazioni di cui i clienti hanno bisogno per costruire e scalare in tutta sicurezza i loro data center basati sull’intelligenza artificiale”.

Una nuova era di accelerazione dell ’ infrastruttura

Vista l’evoluzione dell’AI e delle architetture cloud private, le organizzazioni stanno creando cluster di elaborazione accelerata ad alta densità e fabric di data center più veloci per supportare carichi di lavoro sensibili alla latenza. Incorporando l’accelerazione dell’infrastruttura isolata direttamente nello stack di elaborazione, le aziende possono stare al passo con il traffico su scala AI e mantenere una protezione costante in tutti i loro ambienti.

Utilizzando il sistema operativo FortiOS, FortiGate VM offre le migliori funzionalità firewall di nuova generazione che proteggono ambienti ibridi e multi-cloud, e ora anche AI Factory, con politiche di sicurezza coerenti e visibilità e gestione centralizzate, riducendo così la complessità per i team di sicurezza. L’integrazione di FortiGate VM su NVIDIA BlueField permette alle aziende di trasferire le funzioni di sicurezza principali, tra cui firewall, segmentazione e controlli zero-trust, dalla CPU host alla DPU.

Questo cambiamento elimina l’impatto sulle prestazioni migliorando al contempo l’isolamento multi-tenant, il throughput e l’accuratezza dell’ispezione per i carichi di lavoro AI. Implementato su BlueField, FortiGate VM applica le politiche di segmentazione direttamente all’interno del fabric dell’infrastruttura. In questo modo, le organizzazioni ottengono i seguenti vantaggi in termini di prestazioni e sicurezza:

Prestazioni elevate a impatto zero : FortiGate VM in esecuzione su BlueField viene eseguito sulla DPU, bypassando la CPU host, riducendo la latenza e consentendo un throughput più elevato per carichi di traffico massicci.

Segmentazione e isolamento zero-trust : BlueField scarica le funzioni di rete e sicurezza in un dominio di fiducia isolato, appositamente progettato per separare il piano di sicurezza dai carichi di lavoro di elaborazione.

Integrazione semplificata nel cloud privato : la guida convalidata illustra la configurazione tramite bridge Open vSwitch standard (switch OVS per tunnel WAN e VXLAN LAN) e l’implementazione delle immagini FortiGate VM su server compatibili con BlueField.

Architetture multi-tenant scalabili : la soluzione è ideale per fornitori di servizi cloud, Telco edge e cloud privati aziendali che necessitano di ispezione accelerata via hardware, isolamento sicuro e service chaining su larga scala.

Fortinet porta la sicurezza ad alta velocità nell’infrastruttura AI ad alta velocità

Le tradizionali architetture firewall basate su host faticano a stare al passo con carichi di lavoro AI, servizi edge, traffico dell’AI agentica e isolamento multi tenant. Con FortiGate VM su NVIDIA BlueField, le aziende beneficiano di:

Ispezione di sicurezza senza alcun impatto sull’host : la sicurezza è implementata a livello hardware, ma definita dal software.

Zero trust integrato nell’infrastruttura : BlueField fissa il firewall e la segmentazione a livello di fabric di rete.