Lo Zero Trust Everywhere si estende con le nuove soluzioni di Zscaler

Zscaler, specialista nella sicurezza cloud, ha annunciato una nuova suite di soluzioni che consente ai clienti di adottare rapidamente il modello Zero Trust Everywhere. Queste innovazioni ampliano l’applicazione del vero approccio Zero Trust e permettono alle aziende di modernizzarsi e scalare in modo sicuro, grazie a una segmentazione end-to-end tra le filiali e al loro interno, migliorando al contempo la sicurezza negli ambienti multi-cloud.

Più sicurezza con il modello Zero Trust Everywhere

Le aziende sono sempre più distribuite, adottano rapidamente architetture IoT, OT e multi-cloud e si trovano a dover gestire una crescente complessità digitale. Zscaler ha introdotto aggiornamenti innovativi alla piattaforma Zscaler Zero Trust Exchange, offrendo alle aziende la possibilità di estendere il modello Zero Trust Everywhere a utenti, applicazioni, dispositivi, cloud e sedi periferiche. Questi miglioramenti rendono invisibili le filiali e i cloud delle aziende ai criminali informatici, impedendo a minacce come ransomware di spostarsi lateralmente all’interno della rete aziendale.

Grazie alle sue funzionalità ampliate per rafforzare il modello Zero Trust Everywhere, Zscaler innalza ulteriormente il livello di sicurezza informatica, semplifica l’infrastruttura di rete e sicurezza e rende più semplice per le aziende scalare in modo sicuro in un panorama di minacce in rapida evoluzione.

Le nuove soluzioni annunciate da Zscaler

Le seguenti soluzioni Zero Trust — presentate in occasione dell’evento Zenith Live 2025, sono disponibili oppure sono accessibili per casi d’uso selezionati per i clienti Zscaler.

Unified Appliance for Zero Trust Branch: Zero Trust Branch di Zscaler ridefinisce la sicurezza e il networking aziendale grazie a un’appliance unificata che protegge le comunicazioni tra filiali, campus e stabilimenti, segmentando al loro interno i dispositivi OT e IoT — inclusi quelli legacy — senza alcuna interruzione di servizio. La soluzione include, inoltre, i nuovi jumpbox usa e getta, che consentono a terze parti esterne un accesso sicuro e per un tempo limitato ai sistemi critici. Eliminando la necessità di firewall, soluzioni NAC legacy, configurazioni VLAN complesse e VDI per l’accesso da remoto, le aziende possono bloccare i movimenti laterali delle minacce con un’efficacia senza precedenti. Questo approccio non solo migliora la sicurezza, ma riduce in modo significativo la complessità e i costi, consentendo alle aziende di modernizzarsi e scalare più rapidamente, senza compromessi. Unified Appliance for Zero Trust Branch è già disponibile.

Zero Trust Gateway per i workload in cloud: questo servizio cloud-native su AWS consente alle aziende di proteggere le comunicazioni tra workload e internet, così come il traffico est-ovest tra workload e ambienti VPC/VNET, in meno di 10 minuti, senza dover distribuire agent o macchine virtuali, grazie a un’offerta gestita da Zscaler. Questa soluzione rafforza la sicurezza negli ambienti ibridi e multi-cloud, permettendo alle aziende di ridurre la superficie di attacco associata ai firewall, eliminare la complessità e proteggere le comunicazioni tra workload. Zero Trust Gateway è già disponibile.

Zscaler Microsegmentation per i workload in cloud: Zscaler estende ulteriormente la segmentazione basata sull’IA ai workload in cloud grazie al nuovo servizio di microsegmentazione basato su host, che consente di applicare policy di segmentazione dettagliate a livello di host e processo. Il tutto sfruttando il motore di segmentazione intelligente di Zscaler, pensato per i workload ospitati su cloud pubblici come AWS e Azure, così come per quelli on premise, inclusi quelli eseguiti su infrastrutture bare metal. L’agent Zscaler Workload fornisce metriche dettagliate a livello di processo e workload, flussi di traffico e contesto del dispositivo, offrendo così una protezione efficace delle risorse più critiche contro le minacce laterali e i tentativi di violazione. Zscaler Microsegmentation è già disponibile.

Zero Trust Exchange for B2B: l’introduzione di questa soluzione rivoluziona la collaborazione sicura, offrendo una piattaforma all’avanguardia per la condivisione di applicazioni tra aziende partner, eliminando la necessità di tecnologie obsolete come circuiti MPLS o VPN che comportano complessità e rischi di condivisione eccessiva. Questa soluzione accelera la creazione di connessioni fluide e sicure tra le aziende, consentendo alle aziende di gestire fusioni, acquisizioni e partnership in modo più rapido ed efficiente, proteggendo al contempo i dati sensibili. Zero Trust Exchange for B2B è disponibile per casi d’uso selezionati, con funzionalità estese disponibili a breve.

Dichiarazioni

“Le più recenti innovazioni di Zscaler per la piattaforma Zero Trust Exchange estendono veramente il modello Zero Trust Everywhere oltre gli utenti e ridefiniscono la sicurezza e il networking aziendale, unificando in modo trasparente le operazioni, rafforzando le difese contro le minacce e abilitando una connettività sicura tra utenti, dispositivi, applicazioni, filiali e cloud, garantendo una migliore visibilità ed esperienza, indipendentemente da quanto sia complesso o distribuito l’ambiente”, ha dichiarato Dhawal Sharma, EVP Product Strategy di Zscaler che ha poi concluso: “Con questo approccio esteso al modello Zero Trust Everywhere, le aziende possono accelerare la modernizzazione della sicurezza, mitigare i rischi e proteggere i dati ovunque si svolgano le attività aziendali”.