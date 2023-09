Semperis e NTT DATA uniscono le forze per la cybersecurity

Semperis e NTT DATA, azienda specializzata nei servizi digitali aziendali e IT, hanno esteso la propria partnership per offrire servizi gestiti orientati alla sicurezza che uniscono le competenze aziendali e tecnologiche di NTT DATA con le soluzioni complete di Semperis per la rilevazione e la risposta alle minacce all’identità (ITDR).

I sistemi di identità come Microsoft Active Directory (AD) ed Entra ID (ex Azure AD), utilizzati da oltre il 90% delle aziende, sono sempre più bersaglio dei cybercriminali. Semperis, attraverso il suo approccio di difesa multilivello prima, durante e dopo un attacco, offre la tecnologia di sicurezza più completa per l’AD ibrido e altri sistemi di identità, unita all’esperienza nella risposta agli incidenti. Grazie alla partnership con Semperis, la nuova offerta di NTT DATA aiuterà i clienti a soddisfare la massiccia richiesta di protezione dell’AD ibrido.

“La partnership tra Semperis e NTT DATA consentirà a un maggior numero di organizzazioni di proteggere la propria infrastruttura di identità dai cyberattacchi e di rispondere agli attacchi in corso per ridurre al minimo i danni al proprio business”, ha dichiarato Dave Evans, VP Global Channels and Alliances di Semperis. “La suite di soluzioni ITDR di Semperis si integra facilmente nei servizi end-to-end di Identity & Access Management di NTT DATA, consentendo ai clienti di proteggere e ripristinare i loro ambienti AD ibridi”.

L’annuncio della nuova partnership tra Semperis e NTT permette all’azienda di cybersecurity di offrire ai clienti di NTT DATA la difesa più completa per l’AD on-premises ed Entra ID per proteggersi dagli attacchi basati sull’identità. Insieme saranno in grado di proteggere le organizzazioni lungo il ciclo di attacchi all’identità fornendo competenze esperte nella preparazione e nella risposta a violazioni, soluzioni di sicurezza e ripristino di Active Directory appositamente progettate e servizi di sicurezza gestiti per ambienti di identità ibrida.”

“Il nostro obiettivo è quello di aiutare i nostri clienti a trasformare con successo il loro business sfruttando servizi digitali e IT avanzati, compresa la tecnologia per proteggere l’azienda dall’evoluzione delle minacce”, ha dichiarato Dominic Bagnulo, Senior Director Hybrid Cloud and Cybersecurity Portfolio Leader, NTT DATA Services. “La capacità di Semperis di ripristinare l’AD in tempi contenuti e il rollback delle modifiche in tempo reale ci aiuterà a rafforzare ulteriormente la sicurezza. Non vediamo l’ora di aiutare i nostri clienti a prevenire, mitigare e reagire agli attacchi legati all’identità con i nostri servizi di sicurezza gestiti e completi”.