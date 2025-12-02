Trend Micro presenta le ultime innovazioni in campo AI

Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, presenta Trend Vision One™ AI Security Package, il primo set di soluzioni per una gestione proattiva e centralizzata dell’esposizione al rischio, che include anche analitiche senza precedenti per ambienti basati sull’intelligenza artificiale. La nuova offerta protegge l’intero stack di applicazioni AI dallo sviluppo del modello al runtime, estendendo la sicurezza proattiva in ogni fase dell’implementazione. Trend Vision One™ AI Security Package include, inoltre, una suite di altre importanti funzionalità di sicurezza AI.
“L’innovazione senza controllo è un rischio che le aziende non possono permettersi. Il nostro obiettivo è fornire le basi per la sicurezza dell’intelligenza artificiale e le linee guida per ottenere questa trasformazione in tutta sicurezza e fiducia. Le organizzazioni che adottano sin da subito una corretta implementazione dell’AI possono sviluppare il proprio business in sicurezza, mettendo al centro della loro crescita questa nuova tecnologia”. Dichiara Salvatore Marcis, Country Manager Trend Micro Italia.
Le aziende utilizzano l’intelligenza artificiale, ma la maggior parte non ha visibilità su come i sistemi elaborano i dati, prendono decisioni o potrebbero essere sfruttati dai cybercriminali. Gli strumenti di sicurezza tradizionali, che proteggono endpoint, reti e cloud non sono stati creati per comprendere i comportamenti dei modelli o i rischi specifici dell’AI come prompt injection, avvelenamento dei dati o manipolazione dell’output. Le organizzazioni sono esposte a errori e punti ciechi, che gli strumenti attuali non sono in grado di risolvere.
Trend Vision One cambia le regole, grazie a un sistema completo per rilevare i rischi nei modelli di intelligenza artificiale e proteggerli automaticamente attraverso guardrail intelligenti, sempre basati su AI. Attraverso AI Application Security, AI Scanner monitora continuamente i modelli per scoprire le vulnerabilità e applica i guardrail AI per contrastare le minacce, creando un sistema continuo, proattivo e chiuso per la gestione del rischio AI.
Nonostante la crescente consapevolezza dei rischi legati all’intelligenza artificiale, la maggior parte delle organizzazioni continua a implementare sistemi senza adeguati controlli. Secondo il World Economic Forum (2025), solo il 37% delle organizzazioni prende in considerazione la sicurezza dell’intelligenza artificiale prima della sua implementazione, anche se il costo medio per una violazione dei dati supera i 4,4 milioni di dollari.
Per affrontare le nuove minacce e semplificare la gestione della security, Trend mette a disposizione strumenti di sicurezza integrati, progettati per fornire una protezione proattiva basata sull’intelligenza artificiale in ambienti cloud-native, tra cui:
- AI Security Blueprint e Risk Insights: Stabilisce una governance dell’intelligenza artificiale attraverso una visione unificata della postura di rischio, fornendo informazioni utili per garantire la conformità e proteggere i modelli proprietari nella pipeline di sviluppo e nell’azienda.
- Cloud Risk Management (CRM) – Project View: Rompe i silos di sicurezza degli sviluppatori grazie a monitoraggio in tempo reale, avvisi istantanei sulle minacce e visibilità completa dei rischi lungo le pipeline della supply chain. Il rilevamento delle vulnerabilità agentless in ambienti multi-cloud, tra cui Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP), fornisce un’implementazione a impatto zero, con visibilità delle risorse aggiornata 24 ore su 24.
- Container & Code Security: Fornisce una shift-left security, anticipando la valutazione delle vulnerabilità nelle prime fasi dello sviluppo, riducendo il sovraccarico manuale attraverso l’automazione e garantendo un’applicazione coerente delle policy. Il nuovo File Integrity Monitoring (FIM) per file di sistema critici con supporto Kubernetes ed eBPF, migliora la protezione del runtime.
- File Security con NetApp Storage Support (FSx): Protegge il cloud storage da malware e ransomware in tempo reale, grazie a un design security-first: i file non lasciano mai l’ambiente e la scansione avviene localmente con solo i metadati inviati a Trend. L’architettura basata su Kubernetes consente il dimensionamento automatico, con visibilità unificata di Trend Vision One.
- Agentic SIEM con AWS Native Logs Integration: Rilevamento e risposta cloud AI-native, che combinano osservabilità in tempo reale, analisi IOC con informazioni sulle minacce e playbook di sicurezza automatizzati. Supporta l’acquisizione rapida di nuovi log delle applicazioni cloud in poche ore, per la correlazione con l’intelligence sulle minacce di Trend.
- Zero Trust Secure Access – AI Secure Access: Estende l’approccio zero trust agli strumenti di intelligenza artificiale generativa, consentendo l’applicazione granulare delle policy per controllare l’interazione dei dipendenti, prevenire l’esposizione di dati sensibili e mitigare i rischi critici dello shadow IT.