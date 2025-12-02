Trend Micro presenta le ultime innovazioni in campo AI

Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, presenta Trend Vision One™ AI Security Package, il primo set di soluzioni per una gestione proattiva e centralizzata dell’esposizione al rischio, che include anche analitiche senza precedenti per ambienti basati sull’intelligenza artificiale. La nuova offerta protegge l’intero stack di applicazioni AI dallo sviluppo del modello al runtime, estendendo la sicurezza proattiva in ogni fase dell’implementazione. Trend Vision One™ AI Security Package include, inoltre, una suite di altre importanti funzionalità di sicurezza AI.

“L’innovazione senza controllo è un rischio che le aziende non possono permettersi. Il nostro obiettivo è fornire le basi per la sicurezza dell’intelligenza artificiale e le linee guida per ottenere questa trasformazione in tutta sicurezza e fiducia. Le organizzazioni che adottano sin da subito una corretta implementazione dell’AI possono sviluppare il proprio business in sicurezza, mettendo al centro della loro crescita questa nuova tecnologia”. Dichiara Salvatore Marcis, Country Manager Trend Micro Italia.

Le aziende utilizzano l’intelligenza artificiale, ma la maggior parte non ha visibilità su come i sistemi elaborano i dati, prendono decisioni o potrebbero essere sfruttati dai cybercriminali. Gli strumenti di sicurezza tradizionali, che proteggono endpoint, reti e cloud non sono stati creati per comprendere i comportamenti dei modelli o i rischi specifici dell’AI come prompt injection, avvelenamento dei dati o manipolazione dell’output. Le organizzazioni sono esposte a errori e punti ciechi, che gli strumenti attuali non sono in grado di risolvere.

Trend Vision One cambia le regole, grazie a un sistema completo per rilevare i rischi nei modelli di intelligenza artificiale e proteggerli automaticamente attraverso guardrail intelligenti, sempre basati su AI. Attraverso AI Application Security, AI Scanner monitora continuamente i modelli per scoprire le vulnerabilità e applica i guardrail AI per contrastare le minacce, creando un sistema continuo, proattivo e chiuso per la gestione del rischio AI.

Nonostante la crescente consapevolezza dei rischi legati all’intelligenza artificiale, la maggior parte delle organizzazioni continua a implementare sistemi senza adeguati controlli. Secondo il World Economic Forum (2025), solo il 37% delle organizzazioni prende in considerazione la sicurezza dell’intelligenza artificiale prima della sua implementazione, anche se il costo medio per una violazione dei dati supera i 4,4 milioni di dollari.

Per affrontare le nuove minacce e semplificare la gestione della security, Trend mette a disposizione strumenti di sicurezza integrati, progettati per fornire una protezione proattiva basata sull’intelligenza artificiale in ambienti cloud-native, tra cui: