AI Governance Map: la guida di SAS per l’AI Governance

L’Intelligenza Artificiale (AI) si espande a macchia d’olio all’interno delle organizzazioni e l’AI governance è sempre più vitale. La mancanza di trasparenza nella governance dell’IA mette a rischio la fiducia, la conformità normativa e il successo delle implementazioni della stessa AI. Per aiutare le organizzazioni a orientarsi con fiducia, SAS ha lanciato la AI Governance Map, una risorsa completa che consente di valutare il livello di maturità dell’AI governance in quattro aree chiave e di definire il percorso da intraprendere.

La mappa è l’ultima aggiunta a un portafoglio in continua espansione di soluzioni per la governance dell’IA di SAS pensate per supportare le organizzazioni in base al loro livello di maturità nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Dalla governance dei dati al monitoraggio dei modelli, fino alla gestione della conformità, SAS offre tecnologie che si integrano con gli investimenti tecnologici già esistenti, aiutando le organizzazioni a costruire un ciclo di vita completo per la governance dell’AI

Capacità di governance end-to-end riconosciute dagli analisti

Analisti del settore come IDC e Forrester hanno convalidato le capacità di governance di SAS e, per l’undicesimo anno consecutivo, Chartis ha nominato SAS leader di categoria nel suo report RiskTech Quadrant for Model Risk Management Solutions, 2024. SAS ha ottenuto il punteggio più alto tra tutti i fornitori per le soluzioni di governance dei modelli.

Nella sua analisi dei provider, Chartis ha affermato che SAS dimostra “un approccio lungimirante alla gestione dei modelli in ambiti tradizionali ed emergenti”, affrontando sia gli aspetti classici della governance, basati sulla conoscenza del dominio, sia le esigenze di governance dell’AI e della Generative AI. Tra queste rientrano anche le “capacità avanzate in ModelOps, SecurityOps, DevOps, orchestrazione e gestione dei big data”.

Chartis ha inoltre sottolineato che “il potenziale di mercato di SAS è ulteriormente rafforzato dalla sua capacità di offrire soluzioni end-to-end. Queste soluzioni coprono l’intero ciclo di vita, dallo sviluppo iniziale alla validazione continua, e si integrano con le infrastrutture esistenti”.

Nuove soluzioni per l’AI governance in arrivo

Nei settori altamente regolamentati, molte organizzazioni dispongono già di misure di governance robuste per soddisfare i requisiti normativi, ma manifestano ulteriori necessità legate all’IA. Per supportare questi clienti, SAS propone una soluzione di AI governance per il settore bancario, basata sulla soluzione SAS Model Risk Management validata dagli analisti. Altre soluzioni verticali sono attualmente in fase di sviluppo.

A breve, SAS lancerà una soluzione unificata e olistica per la governance, in grado di aggregare, orchestrare e monitorare sistemi, modelli e agenti di IA. Progettata per gli executive, ma utile anche per i data scientist, questa offerta allinea l’IA alle policy aziendali, migliora l’efficienza operativa e aiuta le organizzazioni a percorrere con fiducia il proprio percorso con l’IA.

Per poter tracciare un percorso di AI governance occorre sapere da dove si parte

Con decenni di esperienza nell’ambito della governance, SAS è una guida affidabile per le organizzazioni nel loro percorso di sviluppo di una governance per l’Intelligenza Artificiale. Si inizia con una valutazione online, attraverso la quale la nuova soluzione di SAS individua il livello di maturità di un’organizzazione in ambito di governance e fornisce un report personalizzato con un piano d’azione su misura. Il report consente anche di confrontare la propria situazione con quella di altre realtà del settore all’interno dei domini cruciali di supervisione, conformità, operazioni e cultura aziendale.

Una solida AI governance può diventare un importante elemento distintivo per costruire fiducia a lungo termine con i consumatori, gli stakeholder e i mercati. Le organizzazioni che integrano la governance nei loro cicli di innovazione possono agire con maggiore rapidità e sicurezza, affrontando in modo proattivo i rischi legati a bias, equità e conformità normativa.

SAS vanta una lunga esperienza nello sviluppo e nell’implementazione di tecnologie dati avanzate, così come nella gestione delle normative, dei rischi e delle opportunità ad esse associate. Questa competenza ha contribuito alla creazione della mappa e dell’assesment online, che forniscono raccomandazioni personalizzate di alto livello. È inoltre disponibile un report dettagliato, che include le azioni consigliate in base alla maturità di ciascun rispondente.

La mappa è l’ultima proposta della AI Governance Advisory di SAS, un servizio a valore aggiunto per i clienti. A partire da un breve incontro iniziale, il servizio supporta le organizzazioni nel definire cosa significhi la governance dell’AI nel proprio contesto specifico. Fornisce supporto strategico e operativo, adatta gli strumenti di governance dell’IA alle esigenze aziendali e offre accesso a una rete di esperti e colleghi.

Dichiarazioni

“Adottiamo un approccio pragmatico alla governance dell’AI, riconoscendo che le organizzazioni si trovano in fasi diverse del loro percorso”, ha Reggie Townsend, Vicepresident Data Ethics Practice di SAS. “Invece di smantellare e sostituire ciò che già funziona, possiamo colmare le lacune per offrire un sistema di governance dell’AI più completo, che rafforzi la fiducia nelle decisioni AI-driven, semplifichi le operazioni e renda le strategie di AI a prova di futuro”.

“La governance dell’AI non è solo un esercizio di gestione del rischio; è un fattore strategico che abilita un’innovazione più rapida e contribuisce a garantire che l’AI sia affidabile”, ha dichiarato Steven Tiell, Global Head of AI Governance Advisory di SAS. “L’AI governance dovrebbe essere vista non solo come una misura protettiva, ma come un motore di crescita. Per andare avanti, le organizzazioni devono capire dove si trovano le vere opportunità e comprendere come si stanno posizionando rispetto ai concorrenti”.