Dash: il software a sei moduli di Simone

Si chiama “Dash” l’ultimo progetto autoprodotto da Simone, società attiva nel campo dell’editoria quotata su Euronext Growth Milan, e che inoltre realizza manuali di studi per il superamento di concorsi pubblici. Il nuovo applicativo è stato recentemente registrato alla Siae, la Società Italiana Autori ed Editori, e sarà impiegato principalmente ad uso interno per l’automazione, l’organizzazione, la gestione dei processi interni e la relativa archiviazione dei dati.

I sei moduli di Dash

Dash è un software composto da sei moduli, ciascuno dei quali con una funzione diversa.

Il primo ha il compito di aumentare la presenza di Simone sul web, creando un collegamento tra siti terzi che non hanno accesso a un e-commerce con i dati dei libri editi da Simone. Una modalità che permette di avvicinare nuovi possibili acquirenti sulle pagine web che sono soliti frequentare e dirottare l’utente verso siti sicuri per l’acquisto.

Il secondo modulo, “Dash”, che dà il nome all’intero software, è il vero cuore del nuovo programma. Si tratta di un centro di raccolta dati in grado di incamerare mail e dati sensibili degli utenti, secondo le normative vigenti in tema di sicurezza e privacy.

Il terzo modulo è stato finalizzato proprio per ottimizzare le aree riservate associate ai manuali, nate per andare incontro all’esigenza di aggiornamento degli stessi: su ciascun prodotto edito da Simone, infatti, è presente un QR Code o un codice identificativo univoco, da cui è possibile accedere ad aree web riservate dove poter trovare integrazioni o aggiornamenti digitali del manuale “fisico” già in possesso. Una soluzione che caratterizza da sempre i manuali Simone. Grazie a Dash, e alle informazioni centralizzate che gestisce, sarà velocizzato e migliorato il processo interno di aggiornamento delle suddette aree riservate.

Il quarto modulo, grazie alla centralizzazione e alla integrazione delle diverse piattaforme web con i gestionali interni, semplifica la gestione delle royalties agli autori esterni.

Gli ultimi due moduli sono invece stati pensati per offrire maggiori servizi all’utente finale interessato ai concorsi pubblici. Grazie alla banca dati costantemente aggiornata, infatti, i potenziali acquirenti di manuali Simone saranno informati tempestivamente dell’apertura di un bando di concorso in linea con le proprie competenze e aspirazioni e sarà loro consigliato il testo di volta in volta più indicato per la preparazione. Inoltre, Dash implementa la piattaforma software dei simulatori che consentono di simulare le prove del concorso vero e proprio, con la possibilità di effettuare delle autovalutazioni anche su argomenti a scelta tra quelli preimpostati.

Dichiarazioni

“Dash nasce dall’esigenza di avere in seno alla società un sistema centralizzato di raccolta dati, impiegabile per l’implementazione sul web dei servizi già offerti al gruppo e lo sviluppo di nuovi”, ha dichiarato Luca Misso, Amministratore Delegato di Simone. “Questo risultato è la prova delle capacità di innovazione di Simone, che riesce in autonomia a rispondere alle specifiche esigenze di crescita del proprio business. L’impiego di Dash è già iniziato, ma sarà continuamente implementato per rispondere alle continue esigenze di innovazione e di integrazione della nostra struttura informatica. Un percorso lungo, ma che è solo il primo tassello di un progetto di innovazione dei prodotti e dei processi che si svilupperà ulteriormente nel lungo periodo, in linea con quanto dichiarato in fase di IPO”.