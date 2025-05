Rackspace Cyber Recovery Service garantisce un ripristino rapido dei workload critici

Rubrik, azienda specializzata nella resilienza informatica, e Rackspace Technology, azienda nota per le sue soluzioni di cloud ibrido e AI end-to-end, presentano Rackspace Cyber Recovery Service, un nuovo servizio gestito per i clienti che operano nel cloud pubblico. Combinando le soluzioni di protezione dei dati e di cyber recovery orchestrate di Rubrik con i principi DevOps e i servizi gestiti di Rackspace, le aziende possono semplificare e accelerare il ripristino dopo un attacco ransomware; i flussi di lavoro automatizzati forniscono dati e carichi di lavoro puliti grazie a backup immutabili, architettura zero-trust e Infrastructure as Code. Con Rackspace Cyber Recovery Service, i workload aziendali critici, eseguiti nei cloud pubblici, possono essere ripristinati in poche ore, rafforzando in modo significativo la resilienza informatica aziendale.

Perché è importante?

Le organizzazioni che gestiscono carichi di lavoro critici nei cloud pubblici si trovano ad affrontare sfide crescenti nella loro attività di contrasto agli attacchi informatici – da visibilità limitata e politiche di backup incoerenti, a tempi di ripristino lenti fino alla mancanza di automazione per la ricostruzione su scala. Allo stesso tempo, i responsabili IT sono alle prese con ambienti cloud sempre più complessi e distribuiti, che rendono difficile mantenere la coerenza, garantire la visibilità ed eseguire un ripristino affidabile. Recentemente, Rubrik Zero Labs ha rivelato che, nell’ultimo anno, il 90% dei dirigenti IT e della sicurezza a livello globale ha segnalato attacchi informatici. In caso di gravi interruzioni, come quelle causate dagli attacchi ransomware, molte aziende faticano a ripristinare rapidamente i carichi di lavoro critici per via di strumenti frammentati, processi manuali, dati non attendibili e automazione inadeguata.

Rackspace Cyber Recovery Service estende la resilienza informatica veloce e sicura al cloud pubblico

Rackspace Cyber Recovery Service applica i principi dell’Infrastructure as Code e del Platform Engineering al ripristino cyber, assicurando il recupero di carichi di lavoro critici in ambienti multi-cloud. Il viaggio inizia con una trasformazione guidata da servizi professionali, dove gli esperti Rackspace modernizzano le architetture di ripristino e codificano flussi di lavoro resilienti su misura per ogni ambiente.

Queste capacità vengono poi trasferite in un servizio “Day 2” completamente gestito, che garantisce la convalida, l’ottimizzazione e la prontezza operativa continue. Orchestrando il Recovery as Code, la soluzione offre flussi di lavoro rapidi, ripetibili e verificabili, allineati alle moderne pratiche DevOps. Abbinata all’architettura immutabile di Rubrik e al rilevamento e al contenimento delle minacce grazie all’intelligenza artificiale, la soluzione garantisce un recupero pulito dei dati in zone di atterraggio sicure con un’interruzione operativa minima.

Le principali caratteristiche del Rackspace Cyber Recovery Service

Rackspace Cyber Recovery Service offre alle aziende che gestiscono carichi di lavoro in cloud pubblico:

Protezione proattiva : Rilevamento continuo delle anomalie e monitoraggio delle minacce per individuare e risolvere potenziali problemi, prima che abbiano un impatto sui backup o sulle capacità di ripristino.

: Rilevamento continuo delle anomalie e monitoraggio delle minacce per individuare e risolvere potenziali problemi, prima che abbiano un impatto sui backup o sulle capacità di ripristino. Gestione esperta : Configurazione ottimale dei backup, gestione dei criteri e del ciclo di vita.

: Configurazione ottimale dei backup, gestione dei criteri e del ciclo di vita. Gestione del cloud : Servizi di gestione dell’infrastruttura per garantire che le applicazioni siano amministrate in modo efficiente nel cloud, mentre le procedure di ripristino di infrastruttura e dati sono testate per il recupero in caso di incidenti o disastri.

: Servizi di gestione dell’infrastruttura per garantire che le applicazioni siano amministrate in modo efficiente nel cloud, mentre le procedure di ripristino di infrastruttura e dati sono testate per il recupero in caso di incidenti o disastri. Miglioramento della conformità : La capacità di supportare le politiche di conservazione dei dati e i requisiti normativi con una gestione coerente e una reportistica dettagliata.

: La capacità di supportare le politiche di conservazione dei dati e i requisiti normativi con una gestione coerente e una reportistica dettagliata. Servizi di consulenza e professionali: Guida strategica e implementazione di soluzioni di cyber recovery basate su Rubrik, compresa la pianificazione RTO/RPO, l’allineamento normativo e l’implementazione di workflow automatizzati Infrastructure as Code in landing zone sicure.

Dichiarazioni

“In un mondo che adotta sempre di più il cloud, le organizzazioni non possono più affidarsi a metodi di ripristino tradizionali”, ha dichiarato DK Sinha, President for Public Cloud di Rackspace Technology. “Per garantire la recuperabilità nel cloud pubblico, devono adottare un nuovo approccio che sfrutti gli strumenti nativi del cloud, moderne metodologie DevOps e competenze sul campo. Grazie alla nostra partnership con Rubrik, Rackspace Cyber Recovery Service stabilisce un nuovo standard per la resilienza informatica dei workload nel cloud pubblico”.

“Tra le complessità in continua evoluzione di molteplici ambienti cloud, la resilienza informatica proattiva non è un lusso ma una necessità. Rackspace e Rubrik, insieme, offrono un approccio differenziato e ingegneristico”, ha aggiunto Ghazal Asif, Vice President of Global Channels and Alliances di Rubrik. “Specificamente progettate per ambienti cloud complessi e distribuiti, le nostre aziende sono in prima linea per proteggere le organizzazioni dal crescente numero di attacchi ransomware nel regno delle piattaforme cloud e SaaS”.