Il Gruppo Tea modernizza l’IT con S2E

S2E, società di consulenza che opera in ambito business technology e trasformazione digitale, ha realizzato insieme al Gruppo TEA un progetto di modernizzazione dell’IT, che ha portato a una gestione più efficace, strutturata e allineata con gli obiettivi dell’azienda.

Il Gruppo Tea è una multiutility articolata in più società, che operano nei settori dell’energia, dell’ambiente, dell’acqua e della gestione del fine vita. Con sede a Mantova, Tea s.p.a. SB progetta, realizza e gestisce servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche e di sviluppo del territorio, di utilità sociale e di tutela ambientale. È una società benefit, pubblica, partecipata dai Comuni che opera in modo etico, responsabile, sostenibile nei confronti delle persone e delle comunità.

Le esigenze del Gruppo Tea hanno trovato risposta nella piattaforma HaloITSM

L’evoluzione del business e le crescenti aspettative interne hanno spinto il dipartimento IT del Gruppo Tea a intraprendere un percorso di profonda trasformazione. L’obiettivo non era solo tecnologico, ma strategico: evolvere il ruolo dell’IT da centro di supporto a partner proattivo, capace di garantire servizi più agili ed efficaci per tutta l’organizzazione. Il sistema precedente, pur essendo funzionale non garantiva la flessibilità necessaria e mancava di due componenti essenziali: una gestione dei flussi conforme agli standard internazionali ITIL e capacità di automazione evoluta.

Per affrontare questa evoluzione, il Gruppo TEA ha scelto di affidarsi a S2E, partner tecnologico e primo system integrator italiano di HaloITSM. S2E ha guidato il progetto che ha portato Tea all’adozione della piattaforma cloud-native, modulare e AI-ready di HaloITSM perfettamente in linea con le esigenze di automazione, governance e scalabilità dell’azienda. Attraverso una proposta ad alto valore aggiunto e un percorso articolato in diverse fasi è stato possibile:

Centralizzare i flussi di Incident, Request, Problem e Change Management secondo le best practice ITIL 4;

Attivare un portale self-service personalizzato;

Integrare HaloITSM con tool già in uso per l’Asset Management e il monitoraggio;

Garantire una governance strutturata.

A seguito del successo di questo progetto, HaloITSM è in fase di implementazione anche presso un’altra Direzione Gruppo Tea attiva nella gestione degli indennizzi assicurativi. Anche in questo caso, l’approccio è 100% tailor made, con l’obiettivo di replicare il modello vincente già adottato.

Dichiarazioni

“Il cambiamento è nato da un dialogo diretto con le aree di business, con cui abbiamo analizzato i punti critici dei processi IT esistenti. Da questo percorso è emerso chiaramente che serviva andare oltre la sola gestione degli incident: dovevamo riprogettare il nostro operato per offrire un servizio più semplice, accessibile, trasparente ed efficace”, dichiara Carlo Burrafato, Head of Innovation and Data Analytics di Tea. “Questa necessità ha orientato tutte le nostre decisioni spingendoci a esplorare soluzioni ITSM con una visione più ampia, orientata all’Enterprise Service Management (ESM). In S2E abbiamo trovato il partner affidabile e competente che cercavamo, capace di tradurre questa visione condivisa in un cambiamento concreto e allineato alle esigenze del Gruppo TEA”.

“In S2E non ci limitiamo a proporre soluzioni ma costruiamo insieme ai nostri clienti dei percorsi di innovazione”, afferma Mario Cubello, Business Line Manager di S2E. “Con HaloITSM abbiamo introdotto in Italia un modello moderno, scalabile, capace di rivoluzionare l’ITSM tradizionale con automazione, intelligenza artificiale e rapidità di delivery”.