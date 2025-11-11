Bradesco Seguros sceglie la soluzione di GenAI di GFT Technologies

Recenti studi dimostrano come cicli frequenti di rilascio software e tempi di risposta IT più brevi siano tra le leve più potenti per la crescita dei ricavi. In tutti i settori, infatti, la velocità di delivery è diventata un fattore decisivo per la competitività.

Per sfruttare al massimo questo vantaggio competitivo, senza però avere impatti sulla qualità della propria offerta, Bradesco Seguros, il più grande gruppo assicurativo del Brasile e dell’America Latina, ha scelto di adottare Wynxx, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da GFT Technologies. Grazie all’utilizzo della GenAI, Wynxx ha accelerato i tempi di delivery del software di Bradesco Seguros, aumentando la produttività del 40% lungo l’intero ciclo di vita dello sviluppo (SDLC).

I vantaggi della piattaforma per Bradesco Seguros

Wynxx ottimizza le fasi di pianificazione, test, documentazione e modernizzazione, consentendo a Bradesco Seguros di rispondere più rapidamente alle esigenze del mercato, riducendo i tempi di consegna e rendendo più coerente la produzione digitale. Grazie alla standardizzazione degli strumenti e del codice, Bradesco Seguros ha ottenuto una maggiore integrazione e visibilità tra i team, migliorando la qualità del sistema e aumentando la fiducia nelle sue applicazioni. La fase di implementazione della piattaforma ha coinvolto 180 dipendenti distribuiti in 20 squadre – piccoli team multifunzionali che pianificano, sviluppano e testano insieme soluzioni digitali.

Wynxx è disponibile sia su Microsoft Azure che su AWS Marketplace, semplificando l’adozione su larga scala da parte di imprese internazionali. Il caso di Bradesco Seguros dimostra come Wynxx possa operare efficacemente in ecosistemi tecnologici complessi e regolamentati, mostrando come banche e assicurazioni possano evolvere rapidamente da un progetto pilota a una trasformazione completa, con risultati concreti e misurabili.

Dichiarazioni

“L’implementazione di Wynxx ha portato a un aumento misurabile del 40% della produttività nel ciclo di vita dello sviluppo del software”, ha affermato Glaucio Joanico, responsabile IT di Bradesco Seguros.

“Wynxx aiuta i clienti a ridurre il time to market, garantire la qualità su larga scala e adottare un approccio moderno e AI-driven allo sviluppo” ha affermato Marco Santos, CEO globale di GFT Technologies. “Che si tratti di banking, manufacturing o retail, consente alle organizzazioni di innovare più rapidamente eliminando i tradizionali colli di bottiglia tecnologici”.