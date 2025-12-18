Cofincaf ha scelto il cloud di ReeVo per la migrazione del proprio sistema AS/400

Cofincaf, società del Gruppo Lavazza specializzata in servizi finanziari per le aziende del Gruppo, ha completato la migrazione in cloud del proprio ambiente AS/400 scegliendo ReeVo come partner tecnologico, con la consulenza di Hinto®Group.

Il progetto Cofincaf

L’iniziativa rientra nel percorso di modernizzazione IT avviato per adeguare le infrastrutture alle policy digitali del Gruppo Lavazza e garantire maggiore sicurezza, affidabilità e controllo dei dati. “Questo progetto ha dimostrato che innovazione non significa per forza rottura col passato. È possibile evolvere in continuità, preservando i punti di forza e costruendo un futuro ancora più solido” ha soottolineato Marco dell’Orto, Chief Technology Officer di Hinto®Group.

Cuore dell’operatività di Cofincaf è infatti una piattaforma gestionale sviluppata su AS400, attiva e strategica da oltre quarant’anni.

Dopo un’analisi tecnica approfondita effettuata dagli specialisti di Hinto, ReeVo è stato identificato come il provider ideale per ospitare e gestire la piattaforma IBM, grazie ai servizi specifici per AS/400 (che i grandi provider pubblici di cloud non offrono), agli elevati standard di sicurezza e alla capacità di personalizzazione dell’infrastruttura.

La migrazione al cloud, pianificata e testata congiuntamente, è stata completata con successo in un weekend, senza impatti sugli utenti. Cofincaf beneficia oggi di un ambiente cloud pienamente gestito, più efficiente e sicuro, con costi e complessità operative ridotte rispetto alla precedente gestione on-premise.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Cofincaf e Hinto®Group per questo progetto di modernizzazione così importante” ha dichiarato Carmelo Pesce, Head of Channel Italy & Spain, ReeVo. “La migrazione nel nostro cloud del loro sistema AS/400 non è un semplice upgrade tecnologico, ma un passo concreto verso un’infrastruttura più conveniente, resiliente, sicura e flessibile. È un chiaro segnale che le aziende del calibro di Cofinfaf ripongano fiducia nel cloud, ma solo se è specializzato e sicuro”.