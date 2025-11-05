Edison Energia sceglie Konecta per rafforzare il proprio servizio clienti

Con oltre 140 anni di storia, Edison è la più antica azienda energetica d’Europa e leader della transizione energetica in Italia. Oggi impiega oltre 6.000 persone, operando in Italia ed Europa nella produzione rinnovabile e low carbon, nell’approvvigionamento e vendita di gas naturale, e nella mobilità sostenibile.

Edison Energia, società del Gruppo Edison, attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese, connessione Wi-Fi e servizi a valore aggiunto al segmento retail, si è posta l’obiettivo di ampliare il proprio portafoglio contratti con una filosofia chiara: “È meglio avere un cliente soddisfatto con due contratti piuttosto che due clienti con un contratto ciascuno”. Con la nuova proposta di valore, “Risolve”, il ruolo di Edison Energia si espande oltre la fornitura di energia, offrendo una suite completa di servizi per la casa, dai pannelli solari alle pompe di calore, dalla mobilità elettrica all’assicurazione, dal Wi-Fi all’assistenza 24/7.

Per costruire relazioni e offrire esperienze sempre più vicine ai bisogni delle persone, Edison Energia può contare sul supporto della sua rete territoriale sempre più capillare (più di 1.100 negozi presenti in tutta Italia), e sul supporto del suo virtual channel per gestire al meglio i clienti.

Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda ha riconosciuto la necessità di investire ulteriormente sul proprio servizio clienti, per cercare di renderlo un vero e proprio centro di eccellenza. Per traguardare queste ambizioni Edison Energia ha al proprio fianco Konecta: partner BPO di livello mondiale con comprovata esperienza nel settore.

Il cliente al centro, su ogni canale

Konecta ha sviluppato una strategia fortemente focalizzata sul concetto di valore, mettendo il cliente al centro ed esaudendo ogni richiesta in modo efficiente su ogni canale.

Pur occupandosi principalmente di customer care, le attività di Konecta si spingono ogni giorno nel valorizzare Edison Energia. Gestendo il traffico inbound, non solo svolge attività di rilancio, ma gestisce anche il recall e la customer satisfaction su tutti i canali online: comparatore, siti, click-to-call, WhatsApp, e così via.

Da giugno 2025, Konecta applica il suo “modello a valore” anche al profilo Trustpilot di Edison Energia e ha aiutato a incrementare rapidamente il punteggio della società, replicando una strategia basata sulla proattività e sulla ricerca del massimo della qualità nel servizio erogato.

Tutti i nuovi approcci e le eventuali soluzioni digitali sviluppati da Konecta sono concordati con il cliente e sono progettati per aumentare la qualità del supporto operativo offerto all’agente, rafforzando la fidelizzazione e consolidando la base clienti.

Edison Energia ha incrementato significativamente il numero di contratti negli ultimi quattro anni, grazie anche al supporto di Konecta, che ha contribuito migliorando l’efficienza del customer care. Fra i principali benefici, troviamo:

Traffico telefonico gestito da Konecta aumentato tra il 50% e il 60% negli ultimi 3 anni.

Tasso di abbandono delle chiamate sempre inferiore al <=2%, con 7,5 chiamate gestite all’ora.

Il punteggio del profilo Edison Energia su Trustpilot nei primi mesi di gestione è passato da 3,4 a 4,3 (ottobre 2025) ed è previsto in ulteriore crescita.

“Tra le principali virtù di Konecta, citerei la sua capacità di proiettarsi nella nostra strategia, con un coinvolgimento sincero e una grande energia. Voglio riconoscere il merito a tutte le persone del team per il loro straordinario impegno quotidiano e la capacità di trasmettere al cliente i valori di Edison Energia”. Ha commentato Monica Brignoli, Head of Customer Care, Edison Energia.

“Siamo orgogliosi della partnership con Edison Energia, che testimonia la nostra capacità di innovare e valorizzare ogni interazione con il cliente. Il nostro impegno quotidiano è rivolto al miglioramento continuo della customer experience, attraverso soluzioni digitali avanzate e un team appassionato, per garantire efficienza, qualità e crescita sostenibile, creando valore reale per i nostri partner e per i loro clienti”. Ha commentato Alessandro Varotto, Vice President Sales – Italy di Konecta.