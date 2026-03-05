FS e Salesforce annunciano una partnership strategica per la trasformazione digitale

Ferrovie dello Stato Italiane accelera il suo percorso di trasformazione digitale con il lancio di una nuova Foundation Agentica integrata. Sotto la regia di FSTechnology, la società tech del Gruppo FS, l’iniziativa supera la frammentazione delle singole applicazioni verticali per approdare a un modello di piattaforma unico, guidato dai dati e capace di orchestrare l’intera customer experience a livello globale.

Realizzato in collaborazione con Salesforce, specialista globale dell’AI CRM, il progetto definisce un nuovo standard per il settore Travel & Transportation, unendo per la prima volta l’universo dei passeggeri a quello della logistica merci, per un’operazione che riflette una visione industriale di ampio respiro.

“L’innovazione tecnologica è la direttrice strategica che abilita la nostra missione: connettere il Paese attraverso una mobilità sempre più integrata e sostenibile”, afferma Massimiliano Garri, Chief Technology, Innovation & Digital Officer di FS Italiane. “Questo progetto ci pone ai vertici europei, trasformando la complessità operativa in un’esperienza fluida per i cittadini e rafforzando la competitività del sistema Italia”.

L’architettura informatica abilita infatti una visione olistica del business: dalla mobilità integrata con la gestione di Trenitalia, Busitalia e gli oltre 100 parcheggi di FS Park, alla logistica internazionale di FS Logistix. A guidare questa complessa macchina tecnologica è FSTechnology, la Società del Gruppo FS dedicata al disegno e allo sviluppo e2e delle soluzioni ICT.

Marco Iacomussi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FSTechnology, spiega come la società sia diventata il vero motore dell’evoluzione digitale del Gruppo: “Abbiamo ingegnerizzato il sistema implementando un modello operativo Customer-Oriented. La forza di questa architettura risiede nella valorizzazione dei processi CRM già nativi sulla piattaforma: armonizzando i sistemi legacy con queste capabilities, riduciamo drasticamente il time-to-market dei nuovi servizi. La piattaforma è in grado di fornire ai nostri clienti una esperienza di viaggio personalizzata sulle proprie esigenze, andando a combinare servizi di trasporto multimodali con servizi ancillari a valore”.

L’ecosistema poggia su una Clean Architecture che vede in MuleSoft il motore di integrazione e in Data Cloud il cuore della strategia del dato. Questa scelta consente di superare i silos informativi delle singole Società del Gruppo FS, garantendo una visione globale del cliente e una qualità del dato certificata, presupposto indispensabile per l’attivazione dell’AI Agentica. La roadmap prevede pilastri fondamentali: dal debutto dell’acquisto biglietti tramite Agente AI e la riprotezione automatica in caso di eventi straordinari previsti nel 2026, fino ai nuovi programmi CartaFreccia e X-GO previsti nel 2027.

“Il Gruppo FS rappresenta un esempio straordinario di come visione e execution possano convergere per creare una trasformazione reale”, dichiara Vanessa Fortarezza, Country General Manager di Salesforce Italia. “L’intensità della collaborazione, con oltre 20 ore settimanali di lavoro congiunto, ha permesso di progettare un’architettura che va ben oltre i singoli CRM verticali. Stiamo costruendo un ecosistema integrato che ridefinisce gli standard del settore, dall’AI generativa all’orchestrazione dei servizi. Il risultato è una piattaforma che servirà 840+ milioni di passeggeri all’anno e gestirà 50+ milioni di tonnellate di merci, dimostrando concretamente come la tecnologia possa trasformare la mobilità del futuro”.