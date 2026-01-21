Multicedi rafforza la sicurezza IT con Armis

Armis, azienda attiva nella gestione dell’esposizione cibernetica e nella sicurezza, ha annunciato oggi che Multicedi, uno dei principali gruppi specializzati nella grande distribuzione in centro e sud Italia, sta utilizzando Armis Centrix, la piattaforma di gestione dell’esposizione informatica di Armis, per rafforzare la propria posizione in materia di sicurezza informatica.

“Prima dell’introduzione di Armis, le criticità venivano affrontate solo quando si verificavano malfunzionamenti o eventi anomali”, afferma Livio De Prisco, Direttore dei Sistemi Informativi di Multicedi. “Con Armis Centrix, l’approccio è completamente cambiato: ora l’azienda dispone di una visione in tempo reale dell’intero parco dispositivi e può gestirlo in modo proattivo. Possiamo rilevare i dispositivi aggiunti alla rete, dare priorità ai rischi in base alla loro criticità e definire piani d’azione e budget coerenti con i nostri requisiti operativi e normativi.”

Negli ultimi anni, ha avviato un programma completo di modernizzazione digitale volto a innovare il nucleo applicativo e l’infrastruttura tecnologica dell’azienda. Questo processo ha comportato la trasformazione dei sistemi contabili, logistici e di gestione commerciale e una profonda revisione dell’architettura IT dell’azienda, con un graduale trasferimento dei carichi di lavoro verso ambienti cloud. Poiché Multicedi gestisce una rete complessa di oltre 2.500 dispositivi distribuiti tra ambienti centrali, siti secondari e magazzini remoti, il team di sicurezza ha riconosciuto la necessità di una solida protezione informatica per supportare efficacemente questa trasformazione.

Nel primo mese di implementazione di Armis Centrix nel centro principale della rete di Multicedi, la piattaforma ha identificato che il 10-15% dei dispositivi attivi sulla rete erano precedentemente non registrati o sconosciuti. La capacità di rilevare dispositivi non autorizzati o non supervisionati sulla rete, cosa comune in organizzazioni complesse come Multicedi che hanno più siti logistici e unità operative autonome, ha consentito ai team IT di intervenire tempestivamente, impedendo che vulnerabilità sconosciute compromettessero la sicurezza complessiva. Armis ha anche permesso al team IT di identificare la posizione fisica precisa delle risorse connesse, mappando switch e porte di rete, consentendo una risposta più rapida in caso di anomalie, disconnessioni o sostituzioni.

“La sicurezza informatica è fondamentale per garantire la continuità operativa, soprattutto in settori infrastrutturali critici come il retail. Lo abbiamo visto chiaramente all’inizio di quest’anno, quando attacchi informatici su scala globale hanno portato allo svuotamento degli scaffali nei supermercati”, ha affermato Nicola Altavilla, Regional Director Mediterranean di Armis. “Essere un passo avanti agli aggressori è più importante che mai, soprattutto alla luce dei progressi compiuti dai malfattori, anche grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. Armis è orgogliosa di supportare i rivenditori globali come Multicedi nel miglioramento della loro sicurezza informatica e nell’adozione di un approccio più proattivo alla protezione del loro ambiente dai criminali informatici”.

Dopo il successo della distribuzione iniziale, Multicedi prevede di estendere Armis Centrix all’intera rete di oltre 600 negozi diretti e affiliati. L’obiettivo è quello di stabilire standard di sicurezza informatica condivisi tra oltre 250 organizzazioni partner, adattando la piattaforma ai diversi contesti operativi in termini di numero di dispositivi, tipo di ambiente e capacità di investimento. Armis Centrix™ fungerà da pilastro fondamentale a sostegno dell’evoluzione digitale a lungo termine di Multicedi, consentendo una crescita sicura, una migliore governance, la conformità alle direttive nazionali e dell’UE e una cultura della sicurezza rafforzata in tutta l’organizzazione.