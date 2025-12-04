ServiceNow e Ferrari Hypercar: un caso di successo

Da quasi un secolo il brand Ferrari rappresenta i valori di integrità ed eccellenza. Ma cosa succede quando un leader nell’innovazione collabora con un partner così iconico? Insieme, ServiceNow e Ferrari lavorano per migliorare le prestazioni, la precisione e la struttura operativa di Ferrari Hypercar, su scala globale. Questa partnership segna un punto di svolta nella storia di entrambe le aziende.

Un sistema centrale digitale e unificato

Il Campionato del mondo endurance FIA (FIA World Endurance Championship) è un mondo pieno di rischi, dove ogni secondo e ogni decisione possono cambiare l’esito di una gara. Per essere competitivi è necessario non solo sviluppare tecnologie all’avanguardia, ma anche implementarle in tempi molto brevi. In un contesto di impegni sempre più frequenti, Ferrari ha dovuto affrontare sfide nel coordinamento dei processi e delle comunicazioni, tra innumerevoli dipartimenti e partner.

L’azienda aveva bisogno di workflow efficienti che supportassero i processi decisionali. Gli stakeholder di Ferrari sono distribuiti tra diversi dipartimenti e organizzazioni, bisognava aumentare la visibilità e la tracciabilità di alcune attività tecniche chiave e migliorare la comunicazione. La collaborazione con ServiceNow ha consentito a Ferrari Hypercar di costruire un sistema centrale digitale unificato, che attraversa e collega l’intera azienda. Per dare il via a questo processo, Ferrari ha implementato applicazioni personalizzate sulla piattaforma

AI ServiceNow, per semplificare lo sviluppo dei veicoli, tra cui:

Test e validazione

Gestione dei guasti

Collaborazione interdipartimentale

Questo approccio strategico ha consentito a Ferrari di riunire sistemi precedentemente frammentati, permettendo ai team di accedere a dati e processi critici da un’unica fonte affidabile.

Resistenza a tutti i livelli grazie alla collaborazione tra ServiceNow e Ferrari

La trasformazione digitale di Ferrari ha rimodellato il modo in cui il team progetta, testa e convalida i nuovi veicoli. Invece di fare affidamento su sistemi sparsi e sul tracciamento manuale, l’organizzazione delle corse hypercar utilizza ora un’applicazione ServiceNow personalizzata, che riunisce tutti i dati relativi allo sviluppo. La piattaforma, denominata One Digital Portal, consolida le informazioni relative alla pianificazione dei test e quelle sulle procedure operative, sui risultati e sui guasti, semplificando il monitoraggio dei progressi e contribuendo a garantire che le innovazioni siano pronte per i giorni di gara. Inoltre, l’applicazione semplifica l’approvvigionamento e la convalida, per un’implementazione più rapida e organizzata della nuova tecnologia.

Quando sorgono problemi tecnici complessi, la risoluzione rapida e collaborativa è essenziale. Ferrari ha ora dei processi che consentono agli esperti di diversi dipartimenti di contribuire simultaneamente a indagini e soluzioni. Questo approccio collettivo, supportato da ServiceNow, aiuta Ferrari a identificare rapidamente le cause alla base e a implementare solidi piani d’azione, garantendo al tempo stesso che nessun dettaglio importante venga trascurato.

“Questo è un cambiamento profondo”, afferma Rosa Bortaccio, Senior Account Executive di ServiceNow. “Invece di utilizzare 10, 20 o 30 strumenti diversi, ora è tutto integrato e visibile in un unico spazio digitale”. Questo significa anche che i dati sono più accurati e sicuri, un punto fondamentale per qualsiasi organizzazione che, nell’era digitale, voglia dare priorità alla governance.

Un portale digitale per tutta l’azienda

One Digital Portal di ServiceNow ha consentito a Ferrari di connettere 25.000 dipendenti, fornitori e concessionari in più di 60 Paesi. Il portale facilita un flusso di feedback diretto tra utenti e IT, nonché tra utenti e altri utenti, consentendo ai team digitali di Ferrari di creare una cultura di miglioramento continuo.

“L’accesso alle informazioni corrette al momento giusto è fondamentale per raggiungere uno standard operativo elevato. Ecco come ci supporta One Digital Portal”, dichiara Antonio Torretta, Head of IT strategy and Governance at Ferrari. “Il sistema è stato creato per acquisire e definire le migliori pratiche e standard, così da poterle condividere con i nostri team”.

“Il One Digital Portal ha avuto un enorme impatto culturale”, continua Rosa Bortaccio. Grazie al portale, le best practice diventano fruibili e visibili a tutti. “Il personale, indipendentemente da dove si trova o quale parte della Ferrari supporta, beneficia dello stesso livello di comprensione e reattività”, conclude.

Aumentare la reattività è un fattore chiave alla base di questa trasformazione. Con ServiceNow, Ferrari può individuare problemi, testare soluzioni e implementare rapidamente le best practice a livello globale. Il portale consente ai team di registrare incidenti, condividere le lezioni apprese e tenere traccia delle soluzioni.

Il prossimo passo sarà estendere la portata del portale e integrarlo con strumenti interni. ServiceNow sta aiutando Ferrari nel suo viaggio verso la trasformazione digitale, per permetterle di continuare la sua tradizione di eccellenza e cultura del miglioramento continuo.