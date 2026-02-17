The Ocean Cleanup compie un nuovo passo nella trasformazione digitale con SAP S/4HANA Cloud

The Ocean Cleanup è un’organizzazione non governativa di ingegneria ambientale con sede nei Paesi Bassi focalizzata sulla riduzione dell’inquinamento da plastica nei fiumi e negli oceani a livello internazionale, in rapida crescita. Ad oggi, l’organizzazione ha già rimosso oltre 40 milioni di chili di rifiuti, ma le sue ambizioni vanno oltre: entro il 2040, The Ocean Cleanup punta a rimuovere il 90% della plastica galleggiante dagli oceani e a ripulire l’inquinamento da plastica in 90 città fluviali. Si tratta di un importante obiettivo, che prevede l’aumento di attività e installazioni nei fiumi e negli oceani di tutto il mondo.

Per organizzare meglio i propri processi interni, collaborare in modo più efficiente a livello globale e prepararsi a una crescita ulteriore, The Ocean Cleanup sta implementando SAP S/4HANA Cloud, Public Edition. Il progetto rientra nel processo di trasformazione digitale necessario a supportare la missione globale dell’organizzazione.

Crescita flessibile

Per gestire correttamente i processi globali e supportare le attività internazionali, The Ocean Cleanup aveva urgente bisogno di un ERP moderno e scalabile. L’organizzazione no-profit olandese ha scelto quindi di sostituire il proprio sistema esistente con SAP S/4HANA Cloud, Public Edition.

La moderna soluzione consente a The Ocean Cleanup di realizzare le proprie ambizioni di crescita: il sistema è facilmente scalabile e può essere adattato in modo flessibile man mano che si espandono processi, progetti o attività internazionali.

Una solida base per la collaborazione globale è essenziale. I team amministrativi, ad esempio, devono lavorare a stretto contatto con i responsabili della raccolta fondi per distribuire al meglio le donazioni tra i progetti internazionali, mentre i team di progetto, gli ingegneri e gli analisti devono potersi coordinare quotidianamente su tecnologia, pianificazione e budget delle iniziative che interessano fiumi e oceani in tutto il mondo.

“Un coordinamento perfetto tra i team è essenziale: cacciamo la plastica insieme, come un branco”, ha raccontato Aurelia Ferraro, senior partnership manager di The Ocean Cleanup. “Il sistema ci aiuta in questa collaborazione, permettendoci di rispondere rapidamente alle nuove sfide”.

“Stiamo crescendo in modo esponenziale e i nostri processi interni sono diventati sempre più complessi, con operazioni che si estendono a più Paesi”, ha aggiunto Ferraro. “SAP S/4HANA è il sistema ideale per gestire questa complessità”.

Ferraro ha inoltre sottolineato che la trasformazione riguarda più della semplice tecnologia: “Il cambiamento e l’innovazione sono sempre complessi, ma la nostra organizzazione è abituata al cambiamento. Investiamo molte energie in comunicazione e formazione, il che garantisce una fluida adozione di SAP”.

Implementazione e configurazione rapide

Joost van Lankveld, strategic advisor di Scheer Nederland, partner di implementazione di The Ocean Cleanup, ha aggiunto: “Insieme con The Ocean Cleanup stiamo gestendo un’implementazione graduale. L’approccio 80-20 fit-to-standard di SAP ci consente di implementare rapidamente, per poi configurare in SAP i processi specifici dell’organizzazione, in linea con le loro esigenze”.

L’implementazione è iniziata con i moduli di amministrazione finanziaria e acquisti per cinque entità olandesi. Le fasi successive includeranno i moduli di project management e logistica, che offriranno una visione completa dei complessi progetti fluviali e oceanici di The Ocean Cleanup.