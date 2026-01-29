U.S Army sceglie Appian per una trasformazione digitale basata sull’AI

Appian, specialista nell’automazione dei processi basata sull’intelligenza artificiale, e lo U.S. Army hanno siglato un Enterprise Agreement (EA) che consentirà all’Esercito degli Stati Uniti di acquistare fino a 500 milioni di dollari in licenze della piattaforma Appian, servizi di manutenzione, servizi di supporto e servizi cloud nell’arco dei prossimi 10 anni. Questo accordo è in linea con la strategia di modernizzazione software e di trasformazione digitale supportata dall’AI dello U.S. Army, e al tempo stesso facilita l’accesso dei militari a soluzioni affidabili e mirate per le missioni. Il passaggio a una struttura di licenze a livello enterprise, con costi annuali prevedibili, può inoltre consentire una riduzione significativa del TCO (Total Cost of Ownership).

“Questo accordo riflette la visione strategica dell’Esercito in materia di modernizzazione IT, consolidando le attività contrattuali in un unico Enterprise Agreement (EA) al fine di favorire efficienze sui costi, e consente al contempo l’automazione dei processi basata sull’AI e lo sviluppo applicativo low-code, per fornire funzionalità attraverso l’ambiente cloud dell’Esercito”, ha commentato il CIO dell’Esercito USA, Leonel Garciga.

Appian Defense Cloud abilita risultati di missione più rapidi e sicuri, supportati dall’IA

Oltre al nuovo EA, Appian Defense Cloud (ADC) ha ottenuto dallo U.S. Army l’Autorizzazione Operativa Condizionata (ATO-C), a ulteriore sostegno dell’adozione più rapida di tecnologie commerciali sicure. L’ADC garantisce la piena equivalenza con gli standard commerciali in un ambiente IL5, assicurando che i militari abbiano sempre accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale più avanzate. L’ambiente ADC dell’esercito è interconnesso con l’infrastruttura cloud cARMY 2.0 come tenant, consentendo prestazioni più rapide, scalabili e integrate.

“Questo Enterprise Agreement non riguarda solo l’accesso alla tecnologia, ma soprattutto risultati concreti. Combinando licenze a livello enterprise, una Landing Zone SaaS sicura in Appian Defense Cloud e servizi di delivery basati sui risultati, permettiamo all’Esercito e al Dipartimento di Difesa di passare da progetti pilota a capacità operative su larga scala, con velocità, prevedibilità e sicurezza”, ha commentato Michael Beckley, fondatore e CTO di Appian.

L’EA garantisce l’accesso per lo U.S. Army all’intera Piattaforma Appian, rendendo possibile la digitalizzazione di processi complessi in settimane, anziché in anni.