CORA AI: nuove funzionalità nella CyberArk Identity Security Platform

Il settore della cybersecurity sta conoscendo il pieno potenziale dell’Intelligenza Artificiale, lato sicurezza e lato minacce informatiche. Tra le realtà più innovative nel settore della sicurezza informatica c’è CyberArk, the Identity Security Company, che annuncia la disponibilità di CyberArk CORA AI, una nuova serie di funzionalità basate su intelligenza artificiale che saranno integrate all’interno della sua piattaforma di Identity Security. CORA AI tradurrà un vasto numero di dati sull’identità in insight e consentirà di eseguire azioni complesse in linguaggio naturale, consentendo così a utenti e aziende di essere più sicuri, efficienti ed efficaci nel proteggere le identità – umane e macchina – con un adeguato livello di controllo dei privilegi.

CORA AI ridurrà da ore a minuti il tempo necessario per esaminare i dati di identità umane e macchina per analizzare le anomalie e applicare azioni di rilevamento e risposta alle minacce all’identità di livello successivo. Sarà in grado di tradurre gli insight in azioni multi-fase, definite in linguaggio naturale per fornire raccomandazioni immediate sulla regolazione delle policy di accesso per una riduzione del rischio. Molto più di un assistente digitale, CORA AI trasformerà radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con la CyberArk Identity Security Platform, aumentando la produttività e migliorando la sicurezza di tutte le tipologie di identità.

Cosa è in grado di fare CORA AI?

Grazie alle nuove funzionalità AI integrate nella CyberArk Identity Security Platform, CyberArk CORA AI potenzierà le funzionalità della piattaforma nei seguenti modi:

Analisi delle sessioni e insight di rilevamento in pochi minuti : CORA AI analizza e comprende le attività degli utenti e rileva, risponde ed evidenzia le informazioni più critiche, eliminando la necessità di esaminare ore di sessioni web e SSH registrate.

: CORA AI analizza e comprende le attività degli utenti e rileva, risponde ed evidenzia le informazioni più critiche, eliminando la necessità di esaminare ore di sessioni web e SSH registrate. Rilevamento delle anomalie dei secret per le identità macchina : CORA AI rileva e notifica le anomalie di sicurezza all’interno di AWS Secrets Manager utilizzando CyberArk Secrets Hub. CORA AI avvisa gli utenti in caso di accessi insoliti o non conformi ai secret in AWS Secrets Manager che potrebbero indicare una compromissione di identità, accelerando indagini e tempi di risposta.

: CORA AI rileva e notifica le anomalie di sicurezza all’interno di AWS Secrets Manager utilizzando CyberArk Secrets Hub. CORA AI avvisa gli utenti in caso di accessi insoliti o non conformi ai secret in AWS Secrets Manager che potrebbero indicare una compromissione di identità, accelerando indagini e tempi di risposta. Assistente di sicurezza dell’identità per azioni più rapide e semplici : CORA AI comprende le istruzioni in linguaggio naturale, come la creazione di safe (cassette di sicurezza logiche, contenitori sicuri di credenziali) e l’interrogazione di dati, ed esegue rapidamente i comandi impartiti utilizzando i diversi prodotti della CyberArk Identity Security Platform.

: CORA AI comprende le istruzioni in linguaggio naturale, come la creazione di safe (cassette di sicurezza logiche, contenitori sicuri di credenziali) e l’interrogazione di dati, ed esegue rapidamente i comandi impartiti utilizzando i diversi prodotti della CyberArk Identity Security Platform. Creazione automatica di policy : la gestione degli accessi privilegiati e gli strumenti completi per il privilegio minimo elaborano automaticamente i dati raccolti da CyberArk Endpoint Privilege Manager per ridurre immediatamente i rischi. In questo modo si deducono i modelli di utilizzo e si consigliano i controlli appropriati per l’elevazione di privilegi e applicazioni.

: la gestione degli accessi privilegiati e gli strumenti completi per il privilegio minimo elaborano automaticamente i dati raccolti da CyberArk Endpoint Privilege Manager per ridurre immediatamente i rischi. In questo modo si deducono i modelli di utilizzo e si consigliano i controlli appropriati per l’elevazione di privilegi e applicazioni. Assistenza in tempo reale con Docs e Chat Bot: CORA AI risponde alle domande senza dover cercare e leggere lunghe documentazioni, offrendo spiegazioni e indicazioni chiare e in tempo reale.

CyberArk CORA AI è oggi in grado di rilevare anomalie nel comportamento degli utenti, automatizzare la creazione di policy per gli endpoint, aggiornare i punteggi di rischio degli utenti e applicare una logica MFA adattiva e azioni di risposta automatizzate.

Dichiarazioni

“Nell’attuale panorama digitale in rapida evoluzione, l’AI è un’arma a doppio taglio, utilizzata sia dai malintenzionati per superare le barriere di sicurezza che dalle aziende più lungimiranti per le sue potenti capacità di difesa. Se applicata in modo strategico, l’AI si rivela una tecnologia trasformativa in grado di risolvere i problemi reali dei clienti”, dichiara Matt Cohen, CEO di CyberArk. “Con CORA AI, CyberArk offrirà capacità di rilevamento e risposta avanzate insieme alla facilità d’uso resa possibile dall’AI generativa. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale nella nostra Identity Security Platform, consentiamo ai clienti di sfruttare meglio la potenza della piattaforma, ottenendo risultati migliori e più rapidi in termini di sicurezza”.