Sergio Bassan sceglie la cybersecurity europea di Stormshield

In un settore, come quello agricolo, in cui tradizione e innovazione convivono ogni giorno, anche la sicurezza informatica diventa un pilastro imprescindibile per garantire competitività e crescita. È questa la sfida raccolta da Sergio Bassan, storica realtà italiana con oltre 200 dipendenti e 10 sedi tra il centro e il nord-est del Paese, che ha deciso di potenziare radicalmente la propria infrastruttura IT adottando le soluzioni di Stormshield Network Security.

Le esigenze di Sergio Bassan

Negli ultimi anni, Sergio Bassan ha intrapreso un percorso di digitalizzazione che ha coinvolto processi interni, magazzini, filiali e fornitori esterni. L’adozione di piattaforme SaaS e soluzioni di comunicazione VoIP ha ampliato le connessioni e aumentato le esigenze di protezione. Una crescita che ha reso evidente la necessità di un cambio di passo nella gestione della cybersecurity, per garantire resilienza, continuità operativa e difesa dei dati sensibili.

Per affrontare questa sfida, Sergio Bassan si è affidata alla partnership tecnologica con IT Evolution, che ha guidato il progetto di rinnovamento dell’infrastruttura di sicurezza. La scelta è ricaduta sui firewall di nuova generazione Stormshield: due appliance SN520 in cluster presso la sede centrale e dispositivi SN220 nelle filiali. Una combinazione che offre scalabilità, semplicità di gestione e prestazioni elevate, con la possibilità di crescere in modo fluido grazie a un sistema modulare e aggiornabile con un semplice upgrade di licenza.

I vantaggi non si sono fatti attendere: il team IT ha subito apprezzato l’affidabilità delle VPN, la chiarezza delle dashboard di monitoraggio e la facilità d’uso dell’interfaccia.

Stormshield: la “Cybersecurity Made in Europe”

La protezione non si limita alla rete interna. Con Stormshield l’azienda beneficia anche di VPN sicure per il lavoro da remoto, integrazione con antivirus, filtraggio web e controllo accessi. Una difesa multilivello che consente di garantire continuità operativa in ogni contesto, compreso il cloud, e di monitorare il traffico nei minimi dettagli.

Stormshield, certificata “Cybersecurity Made in Europe”, rappresenta per Sergio Bassan non solo una garanzia di affidabilità, ma anche una scelta di valore: puntare su soluzioni europee significa rafforzare la sovranità digitale e sostenere un ecosistema tecnologico in linea con gli standard più elevati di sicurezza.

Il percorso, però, non si ferma qui. Il prossimo obiettivo sarà l’adozione di Stormshield Management Center (SMC), per estendere il controllo centralizzato a tutta l’infrastruttura e garantire una visibilità ancora più capillare sulle reti distribuite.

Con questa evoluzione, Sergio Bassan si conferma un esempio virtuoso di come anche realtà tradizionali possano interpretare la digitalizzazione non solo come un’opportunità di efficienza, ma come un investimento strategico sulla resilienza e sulla fiducia dei propri clienti e partner.

Dichiarazioni

“Siamo pienamente soddisfatti della rapidità con cui il progetto è stato implementato e del significativo miglioramento della sicurezza della rete”, racconta Tommaso Grella, IT Manager presso Sergio Bassan. “Il supporto tecnico proattivo di Stormshield e del partner è stato un elemento decisivo”.

“Il caso di Sergio Bassan dimostra come la digitalizzazione, se accompagnata da solide strategie di cybersecurity, possa diventare un volano di crescita e resilienza. Le nostre soluzioni nascono per supportare aziende dinamiche che vogliono innovare con fiducia, garantendo protezione, continuità operativa e visibilità sulle proprie reti”, sottolinea Andrea Scattina, Country Manager Italy presso Stormshield.