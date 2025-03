Audi potenzia l’automazione industriale con la VMware Cloud Foundation

Broadcom ha annunciato che l’iniziativa Edge Cloud 4 Production (EC4P) di Audi, alimentata dal software VMware Cloud, è ora operativa con il primo controllore logico programmabile virtuale (vPLC) presso lo stabilimento Boellinger Hoefe in Germania. Qui, Audi produce l’auto elettrica e-tron GT. Come parte dell’iniziativa EC4P, la piattaforma cloud privata VMware Cloud Foundation (VCF) aiuta Audi a centralizzare la gestione e la manutenzione dei dispositivi PC industriali dedicati situati sul piano di produzione, semplificare il patching di sicurezza e la gestione del rischio, e ridurre l’impatto ambientale tramite l’uso ridotto di hardware e minori operazioni manuali.

Con EC4P, Audi introduce la produzione intelligente, integrando l’automazione industriale software nel processo produttivo e colmando il divario tra IT e OT. L’iniziativa vede una stretta collaborazione di partner tecnologici chiave come Broadcom, Cisco e Siemens.

Audi trasforma l’automazione basata su IT con una piattaforma cloud privata

Audi ha implementato VMware Cloud Foundation per creare un ambiente cloud privato al di fuori dello stabilimento di produzione Boellinger Hoefe, dove i carichi di lavoro critici del piano di produzione sono ospitati e gestiti centralmente. Alcuni esempi includono:

Virtual Worker Stations (Desktop virtuali) : invece di mantenere PC industriali fisici per gestire migliaia di “stazioni di lavoro” in tutta la fabbrica, questi possono ora essere eseguiti come macchine virtuali (VM) su VMware Cloud Foundation al di fuori dello stabilimento. Gli aggiornamenti del software e del sistema operativo possono essere eseguiti parallelamente anziché forzati nei brevi tempi di cambio turno. Se una VM di stazione di lavoro ha problemi, può essere rapidamente sostituita da remoto.

: invece di mantenere PC industriali fisici per gestire migliaia di “stazioni di lavoro” in tutta la fabbrica, questi possono ora essere eseguiti come macchine virtuali (VM) su VMware Cloud Foundation al di fuori dello stabilimento. Gli aggiornamenti del software e del sistema operativo possono essere eseguiti parallelamente anziché forzati nei brevi tempi di cambio turno. Se una VM di stazione di lavoro ha problemi, può essere rapidamente sostituita da remoto. Controllori logici programmabili virtuali (vPLC): sono utilizzati per controllare i robot che producono diverse parti delle automobili. Un carico di lavoro vPLC può essere installato come VM o persino come container e gestito in modo simile all’infrastruttura cloud basata su IT. Gli aggiornamenti di configurazione, le patch di sicurezza e gli aggiornamenti delle funzionalità possono essere eseguiti dal cloud privato di Audi.

Basandosi su EC4P, i futuri casi d’uso potranno includere produzione guidata dall’IA, data analytics e applicazioni di computer vision per Audi. Con VMware Cloud Foundation, Audi mira a ottenere importanti vantaggi nello stabilimento di Boellinger Hoefe, in particolare:

Standardizzazione dell’infrastruttura : una piattaforma cloud privata per tutte le applicazioni sul piano di produzione.

: una piattaforma cloud privata per tutte le applicazioni sul piano di produzione. Aggiornamenti e deployment più veloci : maggior efficienza con deployment più rapido delle applicazioni, aggiornamenti automatizzati e manutenzione.

: maggior efficienza con deployment più rapido delle applicazioni, aggiornamenti automatizzati e manutenzione. Migliore agilità e scalabilità attraverso l’infrastruttura cloud che rende più facile e veloce riconfigurare una linea di produzione per adattarsi a un cambiamento del mix di prodotti, e scalare facilmente e indipendentemente l’infrastruttura di calcolo e di archiviazione.

attraverso l’infrastruttura cloud che rende più facile e veloce riconfigurare una linea di produzione per adattarsi a un cambiamento del mix di prodotti, e scalare facilmente e indipendentemente l’infrastruttura di calcolo e di archiviazione. Riduzione dei costi grazie a una minore impronta hardware, minore manutenzione hardware e aggiornamenti centralizzati del software e del sistema operativo.

grazie a una minore impronta hardware, minore manutenzione hardware e aggiornamenti centralizzati del software e del sistema operativo. Minore impatto ambientale grazie a una minore impronta hardware che genera meno calore, consuma meno energia, e produce meno rifiuti elettronici.

grazie a una minore impronta hardware che genera meno calore, consuma meno energia, e produce meno rifiuti elettronici. Maggiore sicurezza e resilienza attraverso patching automatizzato e centralizzato su larga scala e utilizzo di snapshot immutabili in caso di attacco o violazione, in modo tale da consentire un rapido roll back, minimizzando l’interruzione della linea di produzione.

attraverso patching automatizzato e centralizzato su larga scala e utilizzo di snapshot immutabili in caso di attacco o violazione, in modo tale da consentire un rapido roll back, minimizzando l’interruzione della linea di produzione. Minori tempi di inattività grazie alla telemetria del carico di lavoro e della rete intelligente che può segnalare, diagnosticare e risolvere proattivamente i problemi e aggiornamenti automatizzati durante le finestre di manutenzione pianificata.

Dichiarazioni

“L’utilizzo dei controllori logici programmabili virtuali nel reparto carrozzeria rappresenta un importante passo avanti nella nostra strategia 360factory per una produzione connessa, efficiente e sostenibile”, dichiara Gerd Walker, Board Member di Audi per la produzione. “Desideriamo portare il cloud locale per la produzione a tutti gli stabilimenti e sfruttare i vantaggi nei sistemi di controllo digitale nel processo”.

“La collaborazione tra Audi e Broadcom è fondamentale per costruire un futuro del manufacturing più efficiente, economico e sicuro”, dichiara Sven Müller, project lead EC4P di Audi. “Attraverso il nostro lavoro insieme, stiamo stabilendo nuovi standard di precisione, personalizzazione e sostenibilità ambientale. EC4P ridurrà la nostra impronta hardware, sostituendo migliaia di PC industriali decentralizzati con un’architettura più efficiente, scalabile e flessibile di server edge locali che unisce il cloud e l’edge sul piano di produzione”.

“Mentre Audi desidera portare l’automazione di fabbrica al livello successivo e sfruttare un’infrastruttura scalabile a livello globale, VMware Cloud Foundation consentirà la sostituzione dei PC industriali e dell’hardware specializzato sul piano di produzione con server generici che eseguono una software di infrastruttura cloud VMware coerente”, ha dichiarato Paul Turner, vice president of products, VMware Cloud Foundation Division di Broadcom. “La VCF fornisce ad Audi un metodo coerente e scalabile per gestire un’infrastruttura edge distribuita, ottimizzare l’uso delle risorse e ridurre i costi operativi. In definitiva, VCF aiuterà Audi ad aumentare il tempo di attività delle fabbriche, l’agilità e la velocità di implementazione di nuove applicazioni e strumenti lungo la linea di produzione”.