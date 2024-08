Acronis presto parte di EQT

Dal settore della cybersecurity arriva una importante notizia: Acronis (la “Società”) e EQT annunciano che il fondo EQT X (“EQT”) acquisirà una partecipazione di maggioranza nella Società. I fondatori, il management e gli investitori esistenti – tra cui fondi e conti gestiti da CVC, Springcoast e BlackRock Private Equity Partners – rimarranno come azionisti di minoranza. La transazione valuta Acronis al di sopra dell’ultimo round di finanziamento per la crescita, completato nel 2022.

Il completamento della transazione, in attesa delle consuete approvazioni normative, è previsto per il primo trimestre del 2025.

Acronis è stata assistita da Deutsche Bank (per la parte finanziaria) e Willkie Farr & Gallagher (per la parte legale).

Chi è Acronis?

Fondata nel 2003, Acronis è uno dei principali fornitori di soluzioni IT per i Managed Service Provider, e offre una piattaforma di cybersecurity e protezione dei dati nativamente integrata e altamente efficiente. In un mercato in cui i dati e i carichi di lavoro sono in crescita e le aziende riconoscono sempre più l’importanza della sicurezza informatica, Acronis consente ai clienti di esternalizzare le capacità IT garantendo al contempo elevati standard di sicurezza, integrità e affidabilità dei dati. Attraverso il canale dei Managed Service Provider, la Società è ben posizionata per continuare a scalare rapidamente la propria rete. Con 15 uffici in tutto il mondo e più di 1.700 dipendenti, la rete di Acronis si estende in oltre 150 Paesi e consente a più di 20.000 Service Provider di proteggere oltre 750.000 aziende.

Dichiarazioni

Johannes Reichel, Partner e Co-Head of Technology del team di consulenza Private Equity di EQT, ha dichiarato: “Acronis è una piattaforma software di cybersecurity e protezione dei dati fortemente posizionata, con una chiara proposta di valore per i Managed Service Provider. EQT ha seguito il percorso dell’azienda per molti anni e continua a essere impressionata dalle sue prestazioni e dalla sua forza innovativa. Siamo entusiasti di collaborare con Acronis, con il team di gestione e con gli investitori protagonisti della sua prossima fase di crescita”.

Ezequiel Steiner, CEO di Acronis, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere EQT come azionista di riferimento per sostenere la nostra espansione strategica e condividere la nostra visione di crescita. Vorremmo ringraziare i nostri attuali investitori per il sostegno ricevuto fino ad oggi e siamo lieti che molti di loro continueranno a investire su di noi. Ma soprattutto vorrei ringraziare il team di Acronis per il lavoro svolto nel portarci a questo punto”.

Commentando la suite di prodotti Acronis, Phil Goodwin, Research Vice President di IDC, ha dichiarato: “La protezione dei dati è fondamentale per la cybersecurity e le due cose sono sempre più strettamente integrate. L’architettura di Acronis, che integra protezione dei dati, cybersecurity e gestione remota in un’unica piattaforma personalizzabile, consente agli MSP e ai reparti IT aziendali di stabilire una solida preparazione informatica per la propria azienda con semplicità e affidabilità”.