ITsMine e CrowdStrike Falcon: difesa del dato a 360°

ITsMine e CrowdStrike Falcon si sono alleate per offrire una mitigazione dai ransomware senza precedenti.

Stando agli accordi tra le due società, ITsMine è ora disponibile nel CrowdStrike Store, il principale marketplace di app per la sicurezza informatica. La collaborazione tra CrowdStrike, specialista nella protezione fornita dal cloud di endpoint, carichi di lavoro cloud, identità e dati, e ITsMine consente alle organizzazioni di tracciare e proteggere i file aziendali con maggiore visibilità e controllo dell’accesso ai dati sfruttando la tecnologia ITsMine SoftwareMines con telemetria di sicurezza avanzata integrata e risposta automatica dalla piattaforma CrowdStrike Falcon.

Dato il crescente accesso a informazioni, applicazioni e dati, l’implementazione di una sicurezza efficace sull’utilizzo e l’accesso ai file è diventata fondamentale per proteggere le aziende dalla perdita di dati e dalle violazioni. L’integrazione di ITsMine con la piattaforma CrowdStrike Falcon combina la visibilità dell’accesso ai dati di ITsMine con i dati di sicurezza arricchiti di CrowdStrike e le azioni di risposta per rilevare e bloccare comportamenti dannosi.

L’integrazione consente ai team di sicurezza di ottenere una visione consolidata dell’accesso ai file e delle azioni correlate in tutta l’organizzazione, isolando automaticamente i dispositivi dannosi che tentano di danneggiare o rubare i file aziendali, educando al tempo stesso gli utenti sull’utilizzo sicuro dei dati e sulla condivisione attraverso la formazione sulla sicurezza in tempo reale.

ITsMine fornisce software di sicurezza unici che imitano i file che si trovano all’interno degli archivi per migliorare il rilevamento di minacce sfuggenti.

Se ci sono utenti potenzialmente malintenzionati che accedono ai dati aziendali, ITsMine avviserà immediatamente la piattaforma CrowdStrike Falcon per attivare automaticamente la rete per una risposta rapida ed efficace. Inoltre, utilizzando un metodo simile alle campagne anti-phishing, ITsMine fornisce una formazione di sensibilizzazione intuitiva basata sui dati di sicurezza di CrowdStrike per influenzare positivamente il comportamento degli utenti mentre rafforza continuamente le migliori pratiche di sicurezza dei dati.

Come sottolineato da Stefano Volpi, VP Europe della società israeliana: «Come estensione delle funzionalità di monitoraggio e protezione di ITsMine BeyondDLP la nostra partnership e integrazione con CrowdStrike consente il rilevamento e la mitigazione automatizzati del ransomware portando la nostra piattaforma ad essere efficacie nella difesa del dato a 360°. Oggi ITsMine è l’unica soluzione di Data Protection in grado di proteggere i dati da infiltrazioni esterne, ransomware, data breach e tracciare e proteggere i file anche quando i file lasciano l’azienda. Siamo quindi entusiasti di collaborare con CrowdStrike per fornire una soluzione che consenta ai team di sicurezza di ottenere visibilità e controllo della condivisione dei file tra unità aziendali, catena di fornitura e terze parti, proteggendo i loro file business-critical da ogni forma di attacco».